La Fiscalía Provincial Especializada en Delito de Tráfico Ilícito de Drogas de La Merced, en coordinación con la DIRANDRO y los Sinchis de Mazamari, incautó 31 kilos de clorhidrato de cocaína que eran transportados por cuatro mochileros en la Selva Central. La intervención tuvo lugar el 8 de junio en inmediaciones del centro poblado Bajo Kiatari, en el distrito de San Martín de Pangoa (Satipo).

Los detenidos fueron identificados como Ángel E. A. (43), Merly L. C. (24), Josselyn T. C. (19) y Merly B. C. (22), quienes cargaban mochilas con paquetes tipo ladrillo forrados en cinta amarilla. La droga, proveniente de la localidad de Canayre, tenía como destino final la ciudad de Lima.

El operativo, dirigido por el fiscal Javier Vásquez Atoche, representa un nuevo golpe al narcotráfico en la zona. El Ministerio Público reafirmó su compromiso de continuar con acciones estratégicas para frenar el tráfico ilícito de drogas en la Selva Central y el resto del país.