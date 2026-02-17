Lo que debía ser una tarde de risas terminó en dolor. Un niño sufrió la mutilación parcial de dos dedos cuando jugaba en uno de los juegos mecánicos del parque infantil de la Asociación Esperanza de Vida del distrito de Pangoa, en la provincia de Satipo. El accidente ocurrió en un espacio que debería garantizar diversión y seguridad para los menores.

Según testigos, el menor quedó atrapado en una de las estructuras metálicas del juego, presuntamente por el deficiente estado de conservación. Vecinos de la zona y los propios padres reaccionaron de inmediato y lo auxiliaron para trasladarlo a un centro de salud, donde recibió atención médica de emergencia.

Padres y moradores denunciaron la falta de mantenimiento en los juegos mecánicos, oxidados y con piezas deterioradas, situación que —afirman— ya había sido advertida sin que se adoptaran medidas correctivas.

“Este caso enciende la alarma sobre el estado real de nuestros espacios recreativos, que deberían ser lugares seguros para nuestros niños y no escenarios de tragedias”, señalaron indignados vecinos que llegaron tras el accidente.