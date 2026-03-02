Un mar humano conformado por la pobladores de Coviriali y de otros lugares de la provincia de Satipo, acompañaron hasta su última morada al extinto Iroshi Ureta Campos (45) alcalde del distrito de Coviriali, que fue asesinado el último jueves cuando se trasladaba a la municipalidad.

Primeramente, fue trasladado de su domicilio donde se realizaba el velatorio de cuerpo presente, hasta la municipalidad del distrito de Coviriali, donde ejercía la alcaldía, allí recibió el homenaje póstumo de las autoridades de su pueblo.

Luego fue trasladado a la iglesia de Satipo donde se ofició una misa, después sus restos mortales fueron trasladados al cementerio general de Satipo, donde los acompañantes abarrotaron todos los pasadizos del campo santo. Después de un homenaje póstumo, fue trasladado hasta su última morada, donde su esposa, hijos, su madre, familiares y pobladores, derramaron lagrimas por la pronta partida del burgomaestre.

El gobernador regional de Junín, Zósimo Cárdenas estuvo presente en el entierro y cargo el ataúd en hombros.

“Junín pierde a un hijo valiente; su partida nos duele en el alma. No están solos; como región estaremos vigilantes para que se esclarezcan las circunstancias de este trágico suceso”, señaló. Asimismo, remarcó que la región se mantiene unida frente a un hecho que no puede quedar impune. Indicó que viene haciendo coordinaciones.