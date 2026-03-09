La Red de Salud Satipo, en conjunto con la Municipalidad Provincial, inició una serie de operativos inopinados en los principales establecimientos comerciales de la ciudad. La intervención busca dar cumplimiento a la Ley N.° 28376, la cual prohíbe la comercialización de útiles de escritorio y juguetes tóxicos que pongan en riesgo la integridad física de los menores en este inicio de clases.

Durante las visitas, personal de la Unidad de Salud Ambiental verificó que cuadernos, colores, plumones y otros materiales cuenten con el registro y la autorización sanitaria correspondiente. Las autoridades pusieron especial énfasis en el rotulado, asegurando que cada producto indique claramente su origen y la garantía de ser no tóxico, evitando así posibles casos de intoxicación o alergias por metales pesados.

Finalmente, las autoridades de salud recomendaron a los padres de familia realizar sus compras en locales formales y desconfiar de productos con olores fuertes o que se despinten fácilmente. Se advirtió que las acciones de vigilancia continuarán durante toda la campaña escolar, sancionando drásticamente a los negocios que persistan en vender mercadería peligrosa para los estudiantes satipeños.