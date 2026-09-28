Una discusión terminó en tragedia. En la provincia de Satipo, Jakelin Mayeli murió tras recibir un disparo en el pecho, presuntamente efectuado por su conviviente, Frey Racter Yumanga Pirichuco (23), quien fue detenido por la Policía luego de intentar escapar.

El hecho habría ocurrido el pasado 24 de setiembre, alrededor de las 5:00 p. m., en el centro poblado San Juan de Kamunashari–Shanki, distrito y provincia de Satipo. Según la versión proporcionada por el intervenido a los agentes, él y la víctima se encontraban dentro de un ambiente rústico y consumían bebidas alcohólicas cuando se inició una discusión y ambos forcejeaban por el arma de fuego.

Fue entonces cuando se produjo un disparo que impactó en el pecho de Jakelin Mayeli. La mujer cayó sobre una cama y murió en el lugar. Su cuerpo fue encontrado por los agentes en posición de cúbito dorsal, con manchas de sangre a la altura del pecho.

La Policía llegó al lugar después de recibir, a las 8:20 a. m. del sábado 26, la alerta de Rocío Castañeda Guerra, teniente gobernadora de la zona.

Detenido

Los agentes de la Sección de Investigación Criminal (SEINCRI) de la comisaría rural PNP Satipo tuvieron que recorrer durante aproximadamente dos horas un camino de trocha para llegar hasta la comunidad.

Durante las diligencias, los policías ubicaron al costado del ambiente una escopeta hechiza, de culata de madera y con el tubo cañón doblado, que fue incautada como parte de las investigaciones.

Al advertir la presencia policial, Yumanga Pirichuco intentó darse a la fuga. Los agentes lograron reducirlo y trasladarlo a la comisaría de Satipo, donde quedó detenido. El caso fue comunicado al fiscal Felipe Ochoa Altamirano, quien dispuso las diligencias urgentes, el levantamiento del cadáver y su traslado a la morgue central de Satipo.