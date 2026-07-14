Fue un asalto violento, cuatro presuntos delincuentes llegaron en dos motos e intentaron asaltar al comerciante William Estrada Huaranga (47) quien regresaba del banco luego de haber retirado dinero para su negocio. Hubo disparos, el comerciante se defendió del asalto y resultó herido de bala, pero dos de los hampones también.

Ocurrió el último sábado en la junta vecinal Nueva Esperanza, del distrito y provincia de Satipo. Tras el fuego cruzado, la víctima y dos de los presuntos delincuentes con heridas de bala fueron trasladados al hospital Manuel Higa Arakaki de Satipo, para la atención inmediata..

Por la gravedad de sus heridas, William Estrada Huaranga, quien recibió tres balazos en el tórax y las piernas, fue llevado al hospital Carrión de Huancayo. Allí su esposa narró que en el momento del asalto, estuvo presente su hijo de 13 años quién intervino para ayudar a su padre, en un dramático intento por salvaguardar la vida de su papá.

Muere en hospital

En el hospital de Satipo se internaron y fueron sometidos a operaciones quirúrgicas, Miguel Ángel V. R. (39) y Franklin O. C. (46). Según información del nosocomio el primero, natural de Lima, falleció ayer debido a la gravedad de sus heridas. El Mayor PNP Cristhian Jesús Cerron Valencia señaló que ambos formaban parte de la banda criminal denominada “Los Bayper de Lima”. Se les incautó una motocicleta, dos pistolas y un celular.