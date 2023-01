El alcalde de Huancayo, Dennys Cuba Rivera, juramentó ayer en el auditorio de la Municipalidad Provincial de Huancayo (MPH). Esta vez, el alcalde saliente, Juan Carlos Quispe Ledesma, estuvo en la ceremonia. Cuba, por su parte, juramentó a los 15 regidores que conforman el Concejo Municipal.

La mayoría del colegiado le pertenecerá a Sierra y Selva Contigo Junín, aunque el alcalde Cuba ha señalado que su alianza con el movimiento y con el gobernador Zósimo Cárdenas fue solo por elecciones. “Ingresamos al movimiento Sierra y Selva… con un acuerdo político el cual ha terminado el 2 de octubre, pero eso no quiere decir que vamos a trabajar de manera separada”, señaló.

Durante su discurso de orden, el alcalde resaltó algunos proyectos que, desde que salió electo como edil, ya viene coordinando, como son la vía Evitamiento y la planta de aguas residuales: “Estamos priorizando el tema de la vía Evitamiento, hemos tenido reuniones con el consultor de este proyecto, con el apoyo del decano del Colegio de Ingenieros. Nos han hecho llegar las observaciones que ha tenido este proyecto, lo que viene es el saneamiento físico legal; de la misma forma la planta de tratamiento de aguas residuales, supera los 600 millones de soles, vamos a terminar los proyectos”, dijo Cuba al finalizar la ceremonia, antes de trasladarse a Pariahuanca.

El regidor de Caminemos Juntos, en Huancayo, Sabino Blancas, juramentó ayer al cargo y señaló que trabajará desde “una fiscalización sana y constructiva”. En ese sentido, indicó que la prioridad que debería tener esta gestión es agua y saneamiento y atención a zonas alejadas: “Para nosotros la prioridad es agua y saneamiento, comunicación para los distritos más alejados como Pariahuanca o Santo Domingo de Acobamba o el Canipaco”, dijo.

Por otro lado, subrayó que no está de acuerdo con el alcalde en que este año solo se hagan proyectos y no obras: “Vamos a apoyar que este año se inicien con obra. En un momento el alcalde manifestó que quería solo hacer expedientes este año, pienso que las obras no deben parar”, explicó.