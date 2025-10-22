Universitario podría definir su título en Tarma, pero, si el resultado le es adverso, todavía habría suspenso. Por este factor hay altas expectativas, ya que Universitario necesita ganar para lograr el título del Clausura y el tricampeonato y ADT requiere urgente un triunfo para seguir soñando con la Copa Sudamericana.

Las entradas para el encuentro cuestan S/ 100, pero ya se han agotado. Días anteriores los hinchas hacían largas colas por los jirones Lima y Huancayo para adquirir su entrada.

ADT ya le ganado a la U en Tarma, y ahora el “Vendaval Celeste” se prepara convenientemente. Uno de los ingredientes es el retorno del central, el “Samurai” Gu Rum Choi, luego de una lesión.

Ya ingresó en el partido contra Sporting Cristal, pero, contra la U arranca desde el inicio en reemplazo de Gustavo Dulanto que está en calidad de préstamo y no puede jugar contra su equipo original.

“Ya me encuentro al 100% recuperado y si me dan la orden de jugar, saldré con todo, y si no es asi, alentare a mis compañeros”, señaló el capitán.