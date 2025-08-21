El Concejo Distrital de ElTambo rechazó la petición del alcalde de Pilcomayo, Brayan Ninahuanca Pariona, para aprobar una adenda de dos meses al convenio vigente, que permite la disposición de residuos sólidos de Pilcomayo en el relleno sanitario ElPorvenir.

La propuesta fue rechazada por una estrecha votación de seis votos a favor y cinco en contra, lo que generará problemas para ambas comunas.

“Hemos cumplido con todas las condiciones exigidas por El Tambo, la ampliación necesaria para mi distrito por eso he venido a solicitar la adenda”, dijo el alcalde Ninahuanca al concejo.

Pero, ni siquiera se consideró una prórroga de un mes, a pesar de la urgente necesidad de gestionar los desechos, especialmente después de que el convenio original culminara el 19 de agosto. Esta negativa deja a Pilcomayo sin un sitio autorizado para disponer su basura.

Consecuencias.

Sin embargo, la problemática se agravará no solo para Pilcomayo, también para El Tambo, considerando que el anterior convenio entre la comuna tambina y la Municipalidad Provincial de Huancayo, que implicaba el préstamo de compactadoras, ya expiró y tampoco fue renovado.

Lo mismo ocurrió con el contrato de alquiler de compactadoras que la MDT tenía. Según fuentes especializadas en contratación pública, extender este tipo de acuerdos implicaría violar normas, incurriendo en un delito de fraccionamiento, lo cual imposibilita una nueva contratación temporal.

Pese a los esfuerzos del alcalde de El Tambo, Julio Llallico, por persuadir a los regidores del Concejo para que apoyen la adenda, fue imposible alcanzar los votos necesarios. A esto se suma que la compra de camiones a través de la modalidad de obras por impuestos anunciada para el mes de julio también quedó estancada, debido a observaciones de la Contraloría.

Ambas comunas están al borde de una crisis sanitaria: Pilcomayo sin lugar para arrojar su basura, y El Tambo sin los recursos logísticos para recolectarla. La falta de coordinación amenaza con agravar la crisis ambiental y afectar a la población de ambos distritos.