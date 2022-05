El director regional de Salud Junín, Luis Zuñiga Villacresis, informó que cinco pacientes que no completaron su esquema de vacunación permanecen internados en las Unidades de Cuidados Intensivos COVID-19 de los hospitales Daniel Alcides y Ramiro Prialé Prialé.

Este número significa un elevado incremento en las últimas dos semanas de casos graves de coronavirus, debido a que el mes de abril cerró con solo un caso grave internado y con respirador artificial, según el funcionario de salud.

De los pacientes internados en UCI, cuatro no completaron la tercera y segunda dosis, mientras que uno no cuenta con ninguna vacuna; por lo que invocó a la población a inmunizarse. Zuñiga explicó que el incremento de casos se debe a que los ciudadanos han descuidado las normativas de salubridad para evitar la propagación el virus como el uso de las mascarilla y no han completado su esquema de vacunación, detalló que Junín aún no alcanzó el 80% de ciudadanos mayores de 60 años con la vacuna de refuerzo.

Vacunación

En este momento a nivel de la región Junín, un 74.8% de la población mayor de 60 años ya cuenta con tres dosis de la vacuna contra la Covid-19, y provincias como Jauja, Tarma y Junín, ya superaron el 80%, la red de salud Jauja alcanzó un 86%. Sin embargo, son las redes de salud de la selva central las que se encuentran en un porcentaje por debajo del 70%, esto ante el desinterés de la población.

