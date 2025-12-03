Para evitar que la población de la Ciudad Incontrastable, siga sufriendo de inundaciones con cada lluvia de considerable magnitud, se debe hacer un cambio en el sistema de drenaje pluvial, que tiene una antigüedad de más de 3 décadas, con una inversión que superaría los 650 millones de soles, según detalló el gerente de Obras Públicas de la Municipalidad Provincial de Huancayo (MPH), Miguel Victorio Verástegui.

“Se tiene que construir una red nueva de drenaje pluvial en todo Huancayo distrito. Actualmente existe un sistema de drenaje, pero por su antigüedad y colapso se tiene este problema. El Ministerio de Vivienda ya ha remitido un proyecto de convenio para que se pueda suscribir y empezar con los estudios, cuya ficha preliminar señala que sería de 650 millones de soles”, refirió Victorio Verástegui.

El funcionario acotó, que los drenajes existentes no son suficientes para canalizar el agua de lluvia hacia los ríos Florido, Chilca y Shullcas. Se añade que en la mayoría de viviendas, desfogan el agua pluvial hacia los desagües domésticos que terminan colapsando e inundando viviendas.

“El estudio se va a centrar en proponer una nueva red, con los estudios de la ficha y expediente se estima que será en dos años y su ejecución por otros 3 años más, porque es una obra grande, donde se tendrá que levantar el pavimento y reconstruir. Esto va abarcar todo Huancayo distrito, desde Uñas hasta Cajas Chico y de los ríos Chilca a Shullcas, que son todos los extremos”, afirmó.

Urge un cambio

Por su parte, el especialista en gestión de Riesgos y Desastres de la Municipalidad Provincial de Huancayo, Óscar Betallaluz Urruchi, manifestó que el drenaje pluvial de Huancayo como distrito es insuficiente ante el crecimiento de la ciudad. Es por ello que las inundaciones y el colapsó de las calles seguirá ocurriendo.

Ante ello, comentó que es necesario ampliar el alcantarillado y desfogue pluvial, pero ya es materia de decisiones de alto nivel que puedan tomarse en un proyecto de inversiones.

Brindan apoyo

En el asentamiento humano Santa Rosa, ubicado cerca a la franja marginal del río Florido, ayer dos viviendas terminaron inundadas, esto debido a que fueron construidas por debajo del nivel de las calles. Dos familias afectadas, padecieron porque sus inmuebles terminaron totalmente colapsados y sus bienes personales en medio del agua. En faena comunal, realizaron la limpieza usando baldes. Los serenos de Huancayo, llegaron hasta la zona para brindar su apoyo.

Asimismo, demandó a la población que viven en zonas vulnerables, que en esta época de lluvia e inundaciones se implementar medidas de seguridad para mantener en buen estado los sistemas de evacuación de aguas pluviales, realizar faenas de limpieza de cunetas. Además si cuenta con canales de riego es necesario realizar la descolmatación.

Uno de los canales que constantemente se desborda es el canal Cimirm, todo a causa de la basura que arrojan los vecinos a su caudal y generan que este se desborde en varias ocasiones durante este año.