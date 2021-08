Por falta de vacunas, la vacunación se detiene en la región Junín. La Directora adjunta de la Diresa Junín, Glenis Monje confirmó ayer que el Ministerio de Salud no enviará dosis hasta nuevo aviso, y unas 24 mil personas que tenían programadas su segunda dosis desde ayer, tendrán que esperar hasta que lleguen los nuevos lotes.

En compás de espera

“El vuelo programado para el 6 de agosto (que debía traer vacunas) no llegó y la vacunación de segunda dosis programada desde el 9 al 13 de julio, se va a reprogramar hasta que puedan llegar más lotes”, acotó Glenis Monje.

La funcionario explicó que la segunda dosis de la vacuna se puede aplicar entre los 21 a 28 días, y sino no hay dosis se tendrá que esperar un tiempo más, mientras tanto pidió a las personas deben continuar con las medidas de bioseguridad.

Al momento, solo en Pangoa, Tarma, Pilcomayo, Concepción y Sicaya tienen todavía lotes de vacunas para aplicar la segunda dosis, que ya estaban reservadas en cadena de frío.

“Solo quiero pedir a la población un poco de calma y comprensión, si hubiera enviado para el viernes y sábado las segundas dosis, ya estaríamos vacunando, pero no llegaron, las dosis de la vacunatón las envió el Minsa específicamente para la jornada”, acotó.

Vacunatorios cerrados

Ayer, varias personas acudieron a los locales de los vacunatorios ya que tenían programada la segunda dosis para el 9 de agosto, pero todos los locales cerrados, tampoco habían ningún aviso, de hasta cuando debían volver por la segunda dosis pendiente, lo cual generó la molestia de diversas personas, pero a través de las redes sociales, ya circulaban los comunicados.

“A mí me citaron para el 9 de agosto para la segunda dosis de la vacuna, pero llegó al hospital de EsSalud y el vacunatorio estaba cerrado, no hay nadie que me informe, no han puesto ni un letrero para orientar a las personas”, reclamó Roberto Atencio.

En el coliseo Wanka, también acudieron varias personas, así como al Centro Internacional de Negocios y estaban cerrados.

No obstante, según dijo el gobernador regional de Junín, Fernando Orihuela, dijo que necesitaban unas 100 mil dosis para continuar con el ritmo acelerado que tomó en los últimos días la vacunación, y precisamente ese es el pedido que haría al Minsa y también lo plantearía en la reunión que van a sostener los gobernadores regionales con el presidente de la República, Pedro Castillo Terrones.

Cabe mencionar que en la región Junín, se vacunó hasta el último domingo a personas de 28 años a más. Desde que inició la vacunación se han aplicado unas 659 mil 564 dosis de los laboratorios Pfizer y Sinopharm.

Los primeros en ser inoculados fueron los trabajadores de salud, personas mayores de 80 años, los policías municipales, serenos, servidores de limpieza pública, personas con de salud mental, entre otros. Además, fueron bajando los grupos de riesgo desde los adultos mayores hasta jóvenes de 28 años. La Diresa seguirá gestionando la entrega de las vacunas.