Un ambiente de incomodidad se sintió desde las 4:00 de la madrugada en el Centro Internacional de Negocios (CIN) donde se realizaba la tercer Vacunatón Nacional en Huancayo. Y es que pese a que esta actividad estaba destinada a realizarse por 36 horas (hasta las 7:00 de la noche de hoy) el stock de vacunas se agotó a poco más de la mitad del tiempo estimado.

En un comunicado, la Dirección Regional de Salud, indicó que por la gran afluencia de personas mayores de 28 años, el stock enviado por el Minsa se acabó rápidamente y en los siguientes días, cuando lleguen más vacunas se continuará con la inmunización.

Las personas que habían realizado largas colas durante varias horas, se quejaron. “La pregunta es, ¿si han programado las 36 horas como piensan a abastecer domingo todo el día?” “Nos han dejado en el aire, he venido a las 3:00 de la mañana. Hemos ido al Claretiano, de ahí hemos venido a buscar aquí”, señalaron incomodas algunas de las más de 200 personas que realizaban cola en el CIN esperando una dosis.

Lo mismo que ocurrió en el CIN, se replicó en el colegio Claretiano, y Coliseo Wanka, los tres vacunatorios principales en el centro de Huancayo

“Las vacunas eran para personas mayores de 28 años, no es que haya desabastecimiento nosotros comunicamos que se habían destinado 30 mil dosis para Huancayo, El Tambo y Chilca y ya se terminaron la vacuna. La Vacunatón era eso, trabajar 36 horas continuas hasta agotar el stock, esta vez a las 21 horas ya no se tiene stock en ninguno de los puntos de vacunación, estamos esperando con las últimas personas para enumerarlas y no tengan que esperar y hacer colas por gusto”, señaló la director adjunta de la Diresa, Glenis Monje, quien pidió paciencia a la población ya que recién se van a hacer las coordinaciones con el Minsa para la siguiente datación.