MIRA ESTO: “Lloré una hora en puerta de hospital para que atiendan a mi bebé”

Los equipos de ventilación mecánica del área de cuidados intensivos del hospital El Carmen están todos ocupados, por ello solicitaron al centro de salud La Libertad, un ventilador mecánico en calidad de préstamo, para asistir a la bebé de 11 meses con un cuadro grave de neumonía. Así lo informó el director del nosocomio, Christian Matamoros.

“Al final se consiguió el ventilador mecánico y el paciente se encuentra estable con los signos vitales dentro de sus parámetros normales pero su evolución es más exhaustiva”, detalló el funcionario.

Asimismo, informó que continúan las investigaciones, tras la denuncia de la madre de la bebé, Yovana Arroyo, que señaló que cuando la bebé fue evacuada en una ambulancia desde Junín, el último viernes esperó durante una hora para que la ingresen al servicio de emergencia.

NECESIDAD. Christian Matamoros, indicó que el servicio de UCI pediátrica siempre está ocupado en un 90% y a veces faltan camas. Es por ello que pidió que el centro de salud La Libertad, urge ser recategorizado, ya debe ser la contención para el hospital El Carmen, el lunes sostendrán una reunión para ver esa situación.

Recordó que el compromiso del Gobierno Regional de Junín es que se entregue el nuevo hospital El Carmen este año con el fin de solucionar el hacinamiento que existe en el nosocomio materno infantil, que funciona en un local declarado inhabitable.

Los casos de infecciones respiratorias agudas y neumonías siguen en incremento en el hospital el Carmen.

Un total de 200 atenciones se realizan en el servicio de emergencia y un 30% son del primer nivel.