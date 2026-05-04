Un nuevo testimonio sobre el operativo militar en Colcabamba (Huancavelica), ocurrido el pasado 25 de abril, vuelve a poner en cuestión la versión oficial. Jonathan Águila Gutiérrez (23), uno de los sobrevivientes, relató que escuchó a los efectivos reconocer que no encontraron ningún cargamento en la camioneta antes de que se produjeran los disparos.

Según su declaración, el grupo regresaba de un partido de fútbol durante la madrugada cuando, de forma repentina, la unidad en la que viajaban fue atacada. Una de las primeras balas impactó al conductor, lo que provocó que la camioneta perdiera el control y terminara fuera de la vía.

En medio del ataque decidió fingir su muerte después de haber recibido impactos de bala en el cuerpo. “Todos gritaban y yo solo oraba, le pedía a Dios que me salvara”, relató. Mientras estaba herido, escuchó conversaciones entre los militares, cómo coordinaron al ver que no encontraron ningún cargamento.

“Mi sub, aquí dentro no hay carga, creo que nos equivocamos de carro. Como no encontramos nada, ¿qué cosa hacemos? y él dijo hay que meterle bala. Nos lanzaron balas al chofer, al copiloto y a mí“, relató.

Al escuchare la conversación, el joven señaló que, se percató que eran militares y no terroristas. Este nuevo testimonio coincide con el de Ricardo Acuña, quien también sobrevivió al ataque, y había contado que los militares les arrojaron municiones. Este testimonio se suma a otros elementos que vienen siendo evaluados por el Ministerio Público para esclarecer responsabilidades en el caso.