La Semana Santa culmina hoy y, a pesar de las proyecciones —este año más sobrias y realistas— de recibir alrededor de 50 mil visitantes, según pronosticó la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo (Dircetur), para los operadores turísticos de la región la temporada fue baja. Incluso, señalaron que sus reservas cayeron drásticamente en comparación con el 2025.

Lamentable realidad

Ricardo Justo, integrante de la Asociación de Empresarios Turísticos de la Región Central (Aseturc), detalló en una entrevista que, en su caso y el de otros operadores de la región, las reservas cayeron en un 50 %, cifra muy por debajo de lo previsto para este 2026.

“En los tres días, en mi empresa hemos llegado a tener apenas 90 turistas; las demás, un promedio de 50 a 60. El año pasado alcanzamos los 160, hay una reducción de casi la mitad”, señaló Justo Ureta.

El empresario cuestionó las cifras y expectativas que año tras año lanzan la Dircetur y la Municipalidad de Huancayo (MPH), donde pronostican que decenas de miles visitarán la región. Sin embargo, para los operadores, estas proyecciones están alejadas de la realidad, porque se contabiliza también al visitante interno, quien no califica estrictamente como turista.

“Esta semana no ha sido como otros años. Es una tristeza que hagan pasar al huancaíno como si fuera turista, cuando se sabe que la generación económica ocurre cuando las visitas llegan de fuera. No ha habido mucha publicidad donde den a conocer los encantos del Valle”, cuestionó.

Publicidad y boicot

La publicidad realizada por la Dircetur y la MPH también es duramente cuestionada por la asociación, pues consideran que no solo fue insuficiente, sino que tampoco alcanzó el impacto esperado.

“Para mí, hoy en día no se ha demostrado un trabajo real; suben videos en Dircetur y tienen apenas entre 80 y 90 vistas. Cuando lleguen a tener más de 20 mil reproducciones se podrá decir que la gente está interesada en el Valle del Mantaro. Hoy en día se ha mostrado una desunión”, reprocha Justo Ureta.

El representante de Aseturc lamentó que, mientras otras regiones consolidan un trabajo articulado entre el sector público y privado, en Junín predomine la desorganización.

“Estoy decepcionado y triste viendo el ejemplo de Ayacucho: trabajan todos unidos hoteles, transporte y restaurantes, privados y alcaldes. En nuestra región nadie trabaja por el bien común, solo para ganar sus sueldos sentados”, enfatizó.

A la vez, denunció una suerte de boicot por parte de las propias autoridades hacia las agencias de turismo, pues realizaron operativos e impusieron sanciones en plena temporada alta, cuando pudieron hacerlo con semanas de anticipación.

“Veo que el Gobierno Regional y la municipalidad se han dado la mano para ejecutar a última hora los operativos, cuando ellos se podrían haber reunido un mes antes para pedirnos que nos pongamos a derecho y trabajemos de la mano”, sentenció.

Aumento de pasajes

El incremento excesivo en los pasajes de los buses interprovinciales desde Lima hacia Huancayo también sería un factor clave para que los turistas dejen de arribar a la región, sobre todo si se comparan con otros destinos mucho más relevantes y promocionados en Semana Santa.

“El Gobierno Regional y la Municipalidad de Huancayo tienen la potestad de hablar con las empresas de transporte. Los turistas tienen la intención de visitar Huancayo, pero con pasajes de 150 soles, ¿qué gente va a venir? A Ayacucho cuesta menos. Falta diálogo”, cuestionó el empresario.

Pedido y advertencia

El integrante de Aseturc adelantó que, cuando la Dircetur y la MPH den a conocer sus cifras de visitantes, ellos demostrarán —con datos de agencias, restaurantes y hoteles— la cantidad exacta de turistas que arribaron a la región.

“Lo más correcto es que, si no están de acuerdo en trabajar juntos, den un paso al costado y brinden la oportunidad a profesionales aptos para desarrollar el turismo. En la asociación hay especialistas que pueden cubrir esos puestos y trabajar unidos; necesitamos reunir a hoteles, restaurantes, transportistas y empresas para atraer turistas a nuestro querido Valle del Mantaro y al departamento de Junín”, finalizó Justo Ureta.