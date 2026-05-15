La Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Violencia Contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar de Chupaca logró una sentencia condenatoria suspendida de 3 años, 11 meses y 10 días de pena privativa de libertad contra Matías Inga Q. (55), hallado responsable del delito de acoso en agravio de una adolescente de 15 años.

Durante el juicio oral, el Ministerio Público acreditó que el sentenciado hostigó de manera reiterada a la menor entre los primeros meses de 2023 y el 16 de abril del mismo año. Según la investigación, el hombre se acercaba constantemente a la adolescente cuando se encontraba sola, le ofrecía dinero e insistía en invitarla a comer, pese a que ella le manifestó que no deseaba tener contacto con él.

La Fiscalía informó que el acoso constante afectó la tranquilidad de la víctima y su familia, quienes finalmente decidieron cambiar de vivienda y denunciar el hecho ante la comisaría de Chupaca. Además de la condena suspendida, el Poder Judicial dispuso el pago de 6 mil soles como reparación civil a favor de la agraviada.