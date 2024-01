El exgobernador de Junín Ángel Unchupaico fue sentenciado a 4 años y medio de prisión por el delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo luego de que designara a Freddy Samuel Fernández Huayhua como director regional de Asesoría Jurídica cuando no cumplía los requisitos para el cargo. La sentencia ordena una pena suspendida por 4 años de prueba; sin embargo, lo inhabilita para ocupar cargo público, le impone un pago de 180 días multa y obliga a una reparación de 10 mil soles. El año pasado Unchupaico fue sentenciado también por el delito de lavado de activos.

En julio de 2016, a través de la Resolución Ejecutiva 313-2016, Unchupaico designó a Fernández Huayhua como jefe de Asesoría Jurídica a pesar de que este funcionario no contaba con la experiencia mínima de 10 años “en la conducción de programas y acciones de asesoría jurídica”. Y Unchupaico no podía decir que él no lo conocía porque laboró con dicho abogado en su gestión municipal en El Tambo, en 2012, donde lo designó como procurador municipal a pesar de que también ahí incumplía los requisitos para el cargo.

El Ministerio Público ordenó un informe pericial respecto a la labor de Fernández Huayhua y concluyó que solo contaba con experiencia de 6 años, tres meses y 21 días.

La jueza Susan Carrera del Quinto Juzgado Penal Unipersonal Supraprovincial Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios ordenó una prisión suspendida con reglas de conducta para el exgobernador como no variar de domicilio, acercarse al juzgado a firmar cada 30 días, hacer el pago ordenado por la magistrada, entre otros.

El año pasado el exgobernador también fue sentenciado, en primera instancia, por el delito de lavado de activos. La pena fue de 8 años de prisión efectiva si se confirma en segunda instancia.