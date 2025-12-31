Un informe interno ha destapado presuntos actos de corrupción al interior del cuerpo de Serenazgo del distrito de El Tambo, comprometiendo no solo a personal operativo, sino también a un regidor de la comuna distrital. Se trata del Informe N.° 451, emitido el 14 de julio de 2025 por el entonces subgerente de Seguridad Ciudadana, Luis Novoa, documento que advierte sobre cobros irregulares para la continuidad de contratos laborales.

irregularidad. Según el informe, el pasado 06 de julio, tras una denuncia pública, se conoció que un integrante del Serenazgo habría solicitado dinero a nuevos trabajadores a cambio de gestionar la renovación de sus contratos. La solicitud se habría realizado mediante llamadas telefónicas y mensajes de WhatsApp, exigiendo hasta 400 soles, monto que se acordó pagar en dos partes: 200 soles como adelanto y el saldo una vez concretada la renovación del vínculo laboral..

De acuerdo con las transcripciones incluidas en el documento, el dinero habría sido entregado a un regidor municipal, quien presuntamente no cumplió con el compromiso asumido, por lo que se tuvo que proceder con la devolución del dinero. Un sujeto identificado como Cristian, señalado como intermediario, habría sido quien finalmente devolvió el monto al sereno que efectuó el pago vía yape.

Pese a la gravedad de los hechos y a que el informe fue emitido en julio, recién el 19 de noviembre la Secretaría de Procesos Administrativos de la municipalidad solicitó formalmente al gerente de Seguridad Ciudadana la identificación de responsabilidades, evidenciando retrasos en la atención del caso.

El alcalde de El Tambo, Julio Llallico, aseguró que las acciones administrativas serán inmediatas y que no se tolerarán irregularidades “caiga quien caiga”. Asimismo, confirmó que el caso ha sido derivado al Ministerio Público para la investigación de presuntos delitos. El informe incluye audios, capturas de pagos y conversaciones de WhatsApp, elementos que serán determinantes para esclarecer responsabilidades .