La Unidad de Serenazgo de El Tambo realizó un total de 4,356 intervenciones entre enero y junio de 2026, según el balance presentado por la Municipalidad Distrital de El Tambo con motivo de un nuevo aniversario de la institución.

De acuerdo con el reporte oficial, el 71% de las intervenciones correspondió a actos contra la moral y las buenas costumbres, con un total de 3,133 casos registrados en distintos puntos del distrito.

Las autoridades precisaron que estas intervenciones estuvieron relacionadas principalmente con parejas halladas realizando actos sexuales en parques y espacios públicos.

Marzo y abril registraron la mayor cantidad de incidencias

El informe señala que marzo fue el mes con mayor número de intervenciones, alcanzando 1,326 acciones, seguido de abril con 1,046.

En contraste, enero y febrero registraron las cifras más bajas, con 630 y 647 intervenciones, respectivamente.

Después de los casos relacionados con actos contra la moral y buenas costumbres, la atención de servicio a la colectividad ocupó el segundo lugar con 777 intervenciones.

También se reportaron 142 casos vinculados a alteraciones de la tranquilidad y el orden público, 133 intervenciones por violencia familiar y 129 relacionadas con accidentes e infracciones.

Delitos contra el patrimonio y el medio ambiente registran menor incidencia

Entre las incidencias con menor número de intervenciones figuran los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, con 21 casos.

Asimismo, Serenazgo reportó 14 intervenciones relacionadas con delitos contra el patrimonio y siete vinculadas a afectaciones contra la ecología y el medio ambiente.

Las cifras forman parte del balance operativo desarrollado durante el primer semestre del año en el distrito.

Serenazgo de El Tambo cumple 19 años de creación

La Unidad de Serenazgo de El Tambo fue creada mediante la Ordenanza Municipal N.° 007-2007-MDT/GM en el año 2007.

Al inicio de sus operaciones contaba con 50 agentes, tres motocicletas y tres vehículos. Actualmente, la institución dispone de 98 agentes serenos, 23 cámaras de videovigilancia, ocho vehículos, dos cuatrimotos y tres drones para labores de patrullaje.

“El servicio de Serenazgo es 24/7 dividido en tres turnos de ocho horas. También dentro del patrullaje municipal se realiza el patrullaje integrado con la Policía Nacional del Perú”, señaló el agente de Serenazgo Roque Barreto.

Municipalidad anuncia inversión en seguridad ciudadana

La Municipalidad Distrital de El Tambo informó que para este año se aprobó una inversión de 8 millones de soles destinada al fortalecimiento de la seguridad ciudadana.

El presupuesto contempla la construcción de una nueva base de Serenazgo, la instalación de 100 cámaras de videovigilancia en puntos considerados críticos del distrito y la adquisición de ocho modernas camionetas para reforzar las labores de patrullaje.

Las autoridades indicaron que estas acciones buscan mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias y fortalecer la vigilancia preventiva en la jurisdicción.