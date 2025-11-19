Cuando retornaba a su domicilio después de asistir a una reunión, falleció un miembro del Servicio de Serenazgo de la Municipalidad Distrital de Perené (Chanchamayo), al caer con su motocicleta a un abismo de 50 metros hasta llegar al río. El accidente sucedió a las 8 de la noche del lunes 17, en el sector de Pichiroke, jurisdicción del distrito.

Según dieron a conocer los vecinos, el occiso, Jesús Villanueva Ñaupari, conocido por sus amigos como “Otto”, había asistido a una reunión de una microcuenca, aunque otros dijeron que asistió a una cita por el aniversario de Sitramun, cuando a su retorno y por motivos que son materia de investigación, cayó a un abismo de 50 metros, terminando en el río Perené, donde dejó de existir inmediatamente.

Al enterarse del desenlace, la familia de la víctima protagonizó profundas escenas de dolor.

“Era buen conductor, que investiguen”, se escuchó decir a un familiar.

El alcalde de la municipalidad de Perené expresó su profundo pesar por el fallecimiento de Villanueva Ñaupari, quien fue un trabajador destacado del cuerpo de serenazgo de Sangani.

Después del rescate y levantamiento del cadáver a cargo de las autoridades, el cuerpo del infortunado fue trasladado con la camioneta de la comisaría PNP de Villa Perené, a la Unidad Médico Legal de Chanchamayo, para la necropsia de ley.