Tres agentes de la Unidad de Serenazgo de El Tambo, terminaron con lesiones como desvío de tabique, fractura dental y hematomas en diversas partes de su cuerpo, luego de ser agredidos por una turba de personas en estado de ebriedad. Todo habría ocurrido cuando los efectivos trataron de apaciguar una gresca.

Ocurrió la noche del último sábado, en el frontis de la base de la Unidad de Serenazgo de El Tambo, donde se realizaba una fiesta en uno de los locales de eventos de la zona.

“Cuando se realizaba el cambio de turno, los serenos se percataron que había una gresca, por lo que acudieron, (...) cuando ya regresaban, del local salieron más personas y, pensando que los serenos eran los agresores, empezaron a golpearlos”, mencionó el subgerente de Seguridad Ciudadana de El Tambo, Rubén Mendoza.

A pesar de tratar de apaciguar la situación, los presuntos agresores ingresaron a la base de Serenazgo tratando de romper equipos y otros, también golpearon a una agente femenino y a otros dos masculinos.

Con apoyo de la Policía, se logró la detención de dos personas quienes fueron trasladadas a la comisaría.

“Asesoría Legal está iniciando la denuncia, estamos respaldando el trabajo de los serenos”, agregó el funcionario.