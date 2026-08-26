El gerente de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Provincial de Huancayo, César Ramos Chahuayo manifestó que los serenos también vigilarán a los alumnos del colegio Santa Isabel, a la salida del plantel hasta que aborden las diversas unidades móviles rumbo a sus casas.

“Los escolares en el turno de la tarde salen a las 6:30 p.m. entonces a esa hora los acompañaremos desde el colegio hasta Ferrocarril y otras calles”, señaló Ramos Chahuayo.

Además, indicó que enviarán un oficio al área de tránsito para coordinar y controlar que también los vehículos de servicio público recojan a los escolares y estos no estén deambulando.