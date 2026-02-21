MIRA ESTO: Bus cae a abismo tras chocar con minivan en la Carretera Central

“Queremos nuestro nombramiento, que el gobernador firme de una vez”, gritaron enérgicos los trabajadores CAS de diversos hospitales y centros de salud que realizaron un plantón en el frontis del Gobierno Regional de Junín. Ellos son médicos, enfermeras, técnicos asistenciales, entre otros, que laboran durante muchos años como trabajadores CAS, con acceso a sueldos ínfimos y no acceden a beneficios laborales.

demanda. “Somos el 30% del personal CAS regular asistencial, que desde el año 2025, estamos luchando por nuestro nombramiento. En Junín, somos cerca de 300 afectados, el año pasado estuvimos peleando para que el Gobierno Central nos dé la aprobación, ya la hemos conseguido, pero aquí el Gobierno Regional no firma el documento, somos personas que laboramos con sueldos mínimos, por eso pedimos que el gobernador Zósimo Cárdenas firmen la resolución”, reclamó una de las dirigentes.

Este nombramiento lo piden trabadores de los hospitales Carrión, El Carmen, Pichanaqui, Tarma, la Red de Salud de Chupaca y Valle del Mantaro. Como personal contratado vía CAS, no acceden a los beneficios que tienen los servidores nombrados, pese a que cumplen las mismas funciones en la labor asistencial.

La gerente de Desarrollo Social del Gobierno Regional de Junín, Liseth Rivera manifestó que el nombramiento se cumplirá, ya que tienen hasta el 27 de febrero para presentar la documentación al Servir y la resolución definitiva saldrán en el mes de marzo. Explicó que existe múltiples procedimientos que se tienen que cumplir ante el Servir y están en ese proceso.

Recordó que en el año 2025 se generó el nombramiento de los trabajadores CAS y de la Ley 276. El área de recursos humanos está elaborando los informes para su validación y resolución y como algunas redes no hicieron su documentación, el Gore Junín avanzó con los pendiente.

El principal beneficios que lograrán los trabajadores nombrados es el incremento de sus remuneraciones de acuerdo al nivel profesional que ostentan y que han esperado durante muchos años y que este año por fin lo van a lograr.

Enérgicos Profesionales piden mejores condiciones laborales

Vigilan

En el frontis del Gobierno Regional un fuerte contingente de policías de la Use realizaban el resguardo policial en la puerta de la institución.