Lo que parecía una noche habitual terminó en un asalto en la casa de apuestas, ubicada en el distrito de Chilca. El hecho ocurrió el lunes 9 de febrero, alrededor de las 9:30 p. m., cuando un hombre que simulaba ser cliente atacó a la trabajadora del establecimiento para apoderarse del dinero.

El intervenido fue identificado como Amadeo Enrique Villegas Quispe (42). De acuerdo con los primeros reportes, el sujeto permaneció varias horas dentro del local observando el movimiento de la caja y el entorno. En un momento de descuido, interceptó a la cajera, una joven de 24 años, y le arrebató el efectivo.

La rápida reacción de vecinos y transeúntes permitió reducir al presunto autor en plena vía pública, evitando su fuga. Minutos después, efectivos de la Policía Nacional llegaron al lugar para formalizar la detención en situación de flagrancia.