La Unión Europea despliega una misión de observación electoral en el Perú con más de 50 observadores de largo plazo, quienes permanecerán en regiones como Junín durante más de un mes para supervisar el proceso electoral 2026.

En entrevista con Ancuta Hansen, observadora de la misión, se detallan los alcances, límites y metodología de este acompañamiento internacional.

¿Cuál es el alcance de la misión de observación electoral en el Perú?

Las misiones se despliegan por invitación del gobierno para evaluar de manera objetiva y neutral todo el proceso electoral. En este caso, observamos las elecciones generales 2026 y una eventual segunda vuelta.

¿Qué aspectos priorizan observar en esta etapa?

Revisamos todo el proceso: marco legal, administración electoral, campaña, financiamiento, inscripción de candidatos, participación ciudadana y el rol de los medios.

¿Cuántos observadores han sido desplegados?

Contamos con un equipo técnico en Lima y 50 observadores de largo plazo distribuidos en el país. En Junín trabajamos en todas las provincias durante más de un mes.

¿Qué actividades realizan en campo?

Observamos mítines, reuniones con autoridades electorales y organizaciones civiles para tener una visión integral del proceso.

¿Cómo procesan la información recopilada?

Elaboramos informes periódicos que se envían a Lima. Dos días después de la elección emitimos un informe preliminar y luego uno final con recomendaciones.

¿Pueden emitir alertas durante el proceso?

No. Por principio de no injerencia no emitimos opiniones antes del día de votación.

¿Cómo garantizan su independencia?

Somos neutrales, sin vínculos con actores políticos, y seguimos un estricto código de conducta.

¿Qué metodologías utilizan ?

Combinamos observación en campo, análisis cualitativo y monitoreo técnico de medios y redes sociales.

¿Supervisan el uso de tecnología electoral?

Sí, especialmente la transmisión digital de actas y el funcionamiento de centros de cómputo.

¿Qué sucede el día de la elección?

Iniciamos labores antes de las 6 a.m., observando instalación de mesas, votación, escrutinio y traslado de resultados.

¿Qué ocurre tras los comicios?

Presentamos un informe preliminar y luego uno final con recomendaciones para fortalecer futuros procesos.

La misión europea busca contribuir a la transparencia electoral sin intervenir en el proceso, reafirmando su rol de observación técnica en un contexto marcado por la digitalización del sistema electoral peruano.