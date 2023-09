El Consejo de Ministros emitió un decreto supremo de declaración de emergencia por déficit hídrico y peligro inminente en 14 departamentos del país, que involucra entre ellos a nuestra región y 31 distritos de las provincias de Yauli, Jauja Tarma y Junín.

La norma va a permitir que los gobiernos regionales y locales puedan ejecutar y accionar dentro del marco de sus competencias, en materia de gestión de desastres. Por ejemplo, puedan hacer contratación directa (bienes y servicios) para poder atender la emergencia, podrán adquirir kits veterinarios, alimentos para el ganado (vacuno, ovino y camélidos), entre otras medidas.

¿Qué distritos involucra?

Los distritos comprendidos en la declaratoria son: Masma, Masma Chicche, Molinos, Muquiyauyo, Paca, Paccha, Pancán, Parco, Pomacancha, San Lorenzo, San Pedro de Chunan, Sausa, Sincos, Tunanmarca, Yauli, Yauyos.

Además, Carhuamayo, Junín Ondores, San Pedro de Cajas Tarma, Chacapalpa, Huay huay, La Oroya, Marcopomacocha, Morococha, Paccha, Santa Barbara de Carhuacayan, Santa Rosa de Saco, Yauli y Suitucancha.

Presupuesto para el otro año

Pese a que la quincena de agosto el director regional de Agricultura, Víctor Pace Lazo informaba que El estrés hídrico y las sequías ocasionadas por la presencia del Fenómeno El Niño podrían afectar a más de 100 mil productores en la campaña chica de siembra en la región Junín, tras la declaratoria, ahora indicó que solo tienen un presupuesto de 212 mil soles del Programa Presupuestal Reducción de la Vulnerabilidad y que se elaboran planes que se ejecutarían recién el próximo año.

“Como se ve, la lluvia en estos días se está incrementando y es buena señal. Hay un plan que se ha elaborado y eso no se va ejecutar de un momento a otro y el presupuesto es para el otro año. Nosotros no tenemos presupuesto, solo el del PP068 y eso es mínimo de 212 mil al año. Sé que el Midragri está habilitando el presupuesto para esta declaratoria a través de Agrorural, como gobierno regional no hay transferencia (...)” dijo el funcionario.