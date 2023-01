Días atrás, el titular del Gobierno Regional de Junín, Zósimo Cárdenas designó como directora del Hospital Regional Docente Clínico Quirúrgico “Daniel Alcides Carrión” a Janet Rojas Lázaro; sin embargo, el Frente de Defensa de los Intereses del mencionado nosocomio no está de acuerdo y envió un oficio al titular del GRJ para dar a conocer la terna de profesionales que podrían reemplazarla y asumir la dirección general.

Antecedente

“En las últimas gestiones los directores del hospital “designados” por los gobernadores de turno, han sido sin ninguna experiencia, conocimiento del cargo, y en administración hospitalaria, y sin cumplir los requisitos para dirigir un hospital de alta complejidad como es el Carrión (...). Además son funcionarios designados políticamente, y han sumido en un caos administrativo, desgobierno y con signos de alta corrupción”, manifestó el presidente del Frente de Defensa de los Intereses, Ramiro Coasaca Torres.

En cuanto a la designación de la directora del hospital, remarcó que de acuerdo a la ley SERVIR los funcionarios son de libre designación y más en cargos de confianza; no obstante, la directora no cumpliría con el perfil para el cargo. “De acuerdo a la ley, deben cumplir un perfil, con requisitos de experiencia laboral, profesional y otros. Y no lo hace, y como trabajadores nos preocupa”, comentó.

Al respecto, nos comunicamos con la directora; pero respondió que se encontraba en una reunión. Cabe recordar que, durante su presentación como directora, ella dio un discurso e hizo un llamado a la unidad y al trabajo en equipo. “El reto es cumplir con los compromisos y ofrecer resultados. Nos encaminamos para ser el modelo de institución en salud, comprometida con la salud de las personas”, aseveró.

Sindicatos convocaron a una rueda de prensa.

Propuestas

En el documento se lee: “estas malas prácticas y el caos administrativo de todo nivel, solo se erradicaría cuando se privilegie la meritocracia y quienes asuman estos cargos, estén premunidos de experiencia, capacidad, idoneidad y sean honestos. En el hospital contamos con profesionales médicos y profesionales con experiencia en gestión hospitalaria, asistencial y administrativa, ubicados en máximos niveles de sus grupos ocupacionales, y líneas de carrera”. Y presentan una terna de profesionales que podrían asumir la dirección general: Fernando Mendoza Canales, Alfredo Vargas Gonzales, y Victoria Huamanlazo Muños. “Con cualquiera de ellos, se garantizará una gestión con resultados positios, transparencia, justicia y acercar más al hospital a la población en condiciones de brindar una atención de salud con calidad”, remarcó.

Coasaca Torres, aseveró que el Frente de Defensa de los Intereses agrupa a todos los sindicatos del hospital. Y el documento está firmado por el secretario general del Fenutssa, por el Sindicato de Otros Profesionales de la Salud, Sitrass, Sindicato de Enfermeras, Sindicatos de Administrativos, Sindicato de Médicos, entre otros.

Finalmente, aseveró que tanto las gestiones de Perú Libre y Junín Sostenible han hecho caso omiso, por lo que ahora hay consecuencias negativas. “En el hospital antiguo se tenía 240 camas, pero ahora en esta nueva infraestructura es de 180. No podemos atender la demanda de pacientes y hay necesidades”, puntualizó.





VIDEO RECOMENDADO: