Apenas se registró el sismo de magnitud 5.1 que sacudió el distrito de Chongos Bajo, la Compañía de Bomberos N.° 210 de La Oroya activó sus protocolos de emergencia y movilizó a ocho efectivos hasta el anexo de Pumpuya, una de las zonas más golpeadas por el movimiento telúrico.

A bordo de la ambulancia de la compañía, los rescatistas llegaron la noche del sábado con equipos especializados para intervenir en la búsqueda de sobrevivientes. Su labor se centró en el rescate de personas atrapadas entre los escombros, la atención de heridos y el auxilio de animales que quedaron sepultados tras el colapso de viviendas.

El comandante de la compañía, Percy Landa, informó que el personal fue equipado con Holmatro, herramientas hidráulicas de alta potencia utilizadas para liberar víctimas atrapadas en estructuras colapsadas y otros escenarios de emergencia.

Añadió que este domingo se conformaron varias cuadrillas para realizar el barrido de las zonas afectadas y descartar la presencia de más personas bajo los escombros. El oficial señaló que aún no existe una fecha definida para culminar las labores, debido a la magnitud de los daños y al derrumbe de numerosas viviendas de tapia, donde todavía podrían encontrarse más víctimas.