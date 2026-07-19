Durante toda la madrugada y la mañana de hoy se ejecutaron intensas labores de rescate de heridos y recuperación de cuerpos en Punpunya, el anexo más afectado de la provincia de Chupaca, tras el sismo de magnitud 5.1 que remeció el valle del Mantaro, en la región Junín.

En las labores participan 45 bomberos, 35 efectivos del Ejército Peruano, 250 policías y personal de Serenazgo, quienes trabajan de manera ininterrumpida entre los escombros en busca de sobrevivientes.

Los equipos de emergencia lograron rescatar a varios heridos, quienes recibieron atención inmediata por parte de seis brigadas especializadas del Ministerio de Salud y de la Sanidad de la Policía Nacional. Luego de ser estabilizados, fueron trasladados en ambulancias y patrulleros al centro de salud de Chupaca y a los hospitales Daniel Alcides Carrión, El Carmen y La Libertad, en Huancayo.

La tragedia y el dolor

Aunque numerosas personas fueron rescatadas con vida, otras no corrieron la misma suerte. Una de las primeras víctimas mortales recuperadas entre los escombros fue un adolescente de 17 años. Posteriormente, las brigadas hallaron otros dos cuerpos sin vida.

El fuerte movimiento telúrico también dejó cuantiosas pérdidas con la muerte de ganado vacuno y ovino, agravando la situación de las familias afectadas.

VIDEO RELACIONADO: