Momentos de angustia quedaron registrados en video tras el sismo de magnitud 5.1 ocurrido la noche del sábado 18 de julio en la región Junín. Cámaras de seguridad y grabaciones realizadas durante distintas actividades, entre ellas la celebración de un matrimonio en Chongos Bajo, muestran cómo la población reaccionó al fuerte movimiento telúrico.

La grabación fue publicada por Producciones Patrón Santiago, empresa que realizaba la cobertura audiovisual de una boda en el local El Salonazo de Chongos Bajo. Mientras los novios y sus invitados disfrutaban de la recepción, el fuerte movimiento comenzó a sentirse de forma repentina.

Las imágenes muestran cómo los asistentes intentan mantener el equilibrio mientras el recinto se sacude con fuerza. Segundos después, un corte de energía dejó el local a oscuras y la grabación terminó abruptamente.

Otra boda también fue sorprendida por el movimiento telúrico

El sismo también quedó registrado durante otra celebración de matrimonio difundida posteriormente en redes sociales. En el video se observa cómo los novios, los músicos y los invitados fueron sorprendidos por el fuerte remezón.

Producto del movimiento telúrico la energía electrica también cortó al interior del local y los asistentes quedaron desconcertados. La celebración se suspendió durante unos minutos hasta que el temblor cesó.

Además de las celebraciones, cámaras de seguridad instaladas en distintos sectores de la región captaron el momento exacto en que ocurrió el movimiento telúrico. En los videos se aprecia cómo las estructuras se estremecen, los objetos se balancean y las personas salen rápidamente de viviendas y establecimientos para ponerse a salvo.

A estas imágenes se suman otros registros realizados por ciudadanos desde diferentes puntos de Junín. Los videos muestran el impacto que generó el sismo en la población y cómo el movimiento fue percibido con intensidad en varias localidades.