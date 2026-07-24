Módulos de viviendas prefabricadas, vienen siendo instaladas en los distritos de Chongos Bajo y Chupuro, para las familias que lo perdieron todo. Estas nuevas casa tendrán la capacidad para albergar a 6 integrantes de una familia.

Decenas de familias siguen pernoctando en las calles, a la espera de ser empadronados por las autoridades de cada distrito. Más de la mitad lo hace con carpas improvisadas que armaron con palos viejos, plásticos o rafia que consiguieron de los donativos.

“Esa carpita yo misma lo hice con palitos. Estamos esperando que lleguen las autoridades de Chongos Bajo hacia el barrio, nos dijeron que esperemos en nuestras casas pero no vienen. Vamos como 6 días en esta

situación”, manifestó Nelly Huamán Lazo.

Mientras las familias esperan ser empadronados y la llegada de más ayuda humanitaria, en los distritos de Chongos Bajo y Chupuro, se vienen instalando unos módulos de viviendas que fueron donados por la Organización de las Naciones Unidas. Estos serán destinados para las familias cuyos predios quedaron completamente derruidos.

“Son módulos de viviendas donados por la ONU. Son para 6 integrantes de una familia, esto los va a proteger del frío. Tenemos 6 en este sector, 11 en el Mantaro, Tecnológico 5 y en Chupuro 25. Los beneficiarios van a vivir en los lugares donde se están instalando los módulos, mientras dure la reconstrucción de sus domicilios”, refirió el director de Respuesta de Indeci, Henry Dubois.

El material con el que se construyó estos módulos de viviendas, es resistente a los rayos UV, también retienen el calor para evitar bajas temperaturas de la altura, además tendría la impermeabilidad necesaria para soportar las intensas lluvias que se inician en setiembre.

“Estas casitas, están siendo orientados a las familias que están en mayor riesgo, como mujeres embarazadas, niños, adultos mayores. Los vamos a traer acá y también tendrán espacio para que cocinen”, acotó la gerente regional de Desarrollo Social, Lizeth Ruiz.