Hasta el anexo de Punpunya en el distrito de Chongos Bajo, provincia de Chupaca, llegaron el Presidente del Consejo de Ministros, Luis Enrique Arroyo Sánchez; el ministro de Defensa, Amadeo Javier Flores Carcagano y el jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI). Ellos se reunieron con el gobernador Zösimo Cárdenas y el alcalde de Chupaca, Luis Bastidas, quienes les dieron cuenta de la situación que vive este y los poblados vecinos tras los sismos de 5.1 y 3.7 de magnitud, que dejaron al menos cinco muertos.

Como se recuerda, según un informe preliminar son 48 casas destruidas completamente y hay 250 personas damnificadas. Si bien el Gobierno Regional de Junín llevó carpas, frazadas, colchones y otros, la ayuda sigue siendo insuficiente por lo que el Ejecutivo debe tomar cartas en el asunto.

Una base de operaciones ha sido montada en la plaza principal desde donde se distribuye la ayuda.

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