A una semana de haberse registrado el sismo de 5.4 en escala de Richter, en el sur de Chupaca, la cifra de viviendas inhabitables se incrementó a 1200 y los damnificados ya superaron las 10 mil personas.

De los siete distritos declarados en emergencia, por este movimiento telúrico, solo 3 completaron con el empadronado y rellenado del Sistema de Información Nacional para la Respuesta y Rehabilitación (SINPAD).

La mañana de ayer retornaron a la zona el presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, y en la que participaron los ministros de Vivienda, Wilder Sifuentes; Defensa, Amadeo Flores; Educación, Jorge Marticorena; y Trabajo y Promoción de Empleo, Flavio Cruz, quienes anunciaron módulos de viviendas y trabajo para damnificados.

Demolición de viviendas avanzan en un 20%

En el ámbito local, el alcalde de Chupaca, Luis Bastidas, señaló que se contabilizaron 724 viviendas afectadas e inhabitables, por el sismo, de los cuales se iniciaron los trabajos de demolición en el anexo de Pumpunya, lugar donde fue el epicentro del sismo 5.4.

“Estamos en un 20% de la demolición de casas, se está iniciando por Pumpunya, luego se pasará a los demás anexos y distritos de la provincia de Chupaca”, explicó el edil.

Por su parte el subgerente regional de Defensa Civil, José Vásquez, explicó que la cifra de personas damnificadas se incrementó en más de 400% de lo que se tenía previsto inicialmente.

Una de las principales causas es la del sismo 5.4 que dejó a un total de 2 mil viviendas afectadas, de las cuales 1200 fueron declaradas inhabitables.

“Hasta el momento no tenemos el padrón final. Entendemos que hay varias municipalidades distritales, como Chongos Bajo que no terminan de empadronar. Sin embargo, al 80% de la información preliminar, se tiene cerca de 10 mil personas entre afectadas y damnificadas y 2 mil viviendas entre afectadas y damnificadas”, explicó Vásquez.

El funcionario del Gobierno Regional de Junín, aseveró que la falta del cierre del empadronamiento de damnificados, no permite agilizar la ayuda humanitaria con una meta, con relación a la cantidad real de damnificados.

Para evitar que personas ajenas se beneficien con la tragedia ajena, se están conformando comités de empadronamiento con los presidentes de cada barrio afectado.

“La norma establece 72 horas para realizar los padrones, pero si la dimensión de la emergencia y distancia que se tiene que cubrir se puede ampliar hasta 10 días, después de ocurrida la emergencia”, acotó José Vasquez.

Los distritos de fueron declarados en emergencia se encuentran, Ahuac, Chupaca y San Juan de Iscos en la provincia de Chupaca, mientras que en Huancayo se consideraron, Chupuro, Huacrapuquio, Huayucachi y Viques.

Ministros

Las autoridades nacionales que arribaron a la zona entregaron 20 módulos temporales de viviendas, para las familias damnificadas, además se acotó que se trasladará otros 500 módulos, desde el norte del país, la entrega de bonos BAE, por familia, para los damnificados y la generación de 300 puestos de trabajo, a través de Llankasun.