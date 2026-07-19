La madrugada de hoy llegó a Punpunya ayuda humanitaria para los afectados del sismo de 5.1 de magnitud que remeció al valle del Mantaro. De acuerdo con el reporte preliminar de la emergencia, al menos tres personas fallecieron, 48 viviendas quedaron destruidas y 250 personas resultaron damnificadas. Desde el área de Defensa Civil se informó que los equipos técnicos continúan realizando la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN), por lo que las cifras podrían actualizarse conforme avancen las inspecciones en las zonas afectadas.

El área de Punpunya en el distrito de Chongos Bajo, provincia de Chupaca ha sido la zona más afectada. Hasta allí, con ayuda humanitaria, llegó el gobernador regional, Zósimo Cárdenas Muje, en su calidad de presidente de la Plataforma Regional de Defensa Civil.

“Hemos movilizado todos los recursos disponibles y estamos presentes en la zona para atender a nuestra población. En estos momentos la prioridad es salvar vidas, asistir a las familias damnificadas y responder con rapidez a esta emergencia”, expresó.

En la zona se instalaron 10 carpas y se repartieron 500 frazadas, 100 camas y 100 colchones. Asimismo, el gobernador regional de Junín, hizo un llamado al Gobierno Central para reforzar las acciones de respuesta en la región y brindar mayor apoyo logístico y operativo frente a la magnitud de la emergencia.

El gobernador Cárdenas Muje indicó que tras una comunicación con el Ejecutivo hoy estaría arribando el Premier y el Ministro de Defensa además de especialistas del INDECI Nacional, para fortalecer las labores de evaluación y respuesta, mientras se encuentra en proceso de confirmación la presencia del presidente de la República.

Brigadistas

Para el apoyo en Punpunya se han desplegado 45 efectivos del Cuerpo General de Bomberos con cuatro ambulancias; el Ejército del Perú, mediante una Compañía de Intervención Rápida integrada por 35 efectivos; la Dirección Regional de Salud (DIRESA) con 6 brigadas especializadas y 8 ambulancias; especialistas del INDECI; la Policía Nacional del Perú con 250 efectivos policiales; y Sanidad de la Policía, que interviene con 13 profesionales de salud, 2 ambulancias, 26 patrulleros y 2 canes de rescate, fortaleciendo las labores de búsqueda, rescate y atención de los afectados.

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