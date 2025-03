Huancayo: Tras permanecer 30 horas detenidos funcionarios salen libres con Hábeas CorpusPNP sobre violencia contra trabajadores de la SBH: “La policía hizo uso gradual de la fuerza En días recientes, personal de la Sociedad de Beneficencia de Huancayo (SBH) denunció un presunto abuso policial durante la intervención y detención de funcionarios y trabajadores de dicha institución, quienes intentaban recuperar un predio de propiedad de esta entidad benéfica. Los hechos ocurrieron el pasado martes 25 de marzo, cuando la Policía Nacional intervino en el lugar, lo que derivó en denuncias de uso excesivo de la fuerza y detenciones arbitrarias.El jefe de la Región Policial Junín, Danilo Vera, explicó que la intervención se llevó a cabo tras recibir un aviso de presunta invasión de un terreno de propiedad pública. Según Vera, la policía hizo uso gradual de la fuerza porque las personas no se retiraban del lugar. Sin embargo, los trabajadores denunciaron que la intervención incluyó el lanzamiento de bombas lacrimógenas y maltrato físico, incluso hacia personas de la tercera edad y periodistas.

¿Indicio?

Sin embargo, un video grabado ayer 27 de marzo durante una protesta de conductores en el puente Comuneros, ha revelado una estrecha relación entre el arrendatario del predio en cuestión, Gino Aliaga Benavides, y la Unidad de Servicios Especiales (USE) de la PNP. En el video, se observa a Max Aliaga Benavides, hermano y socio empresarial de Gino, interactuando con efectivos policiales precisamente de la USE y utilizando el teléfono de uno de ellos. Esto ha generado sospechas sobre si Gino Aliaga Benavides habría influenciado en la orden de ataque desmedido contra los trabajadores de la SBH.Durante una conferencia de prensa, el general Danilo Vera negó cualquier irregularidad en la intervención, afirmando que se actuó en respuesta a una llamada telefónica que alertaba sobre una presunta invasión. Sin embargo, las evidencias en video han puesto en duda su versión, sugiriendo que se intentó encubrir la vinculación entre los Aliaga Benavides y los efectivos que dirigen la USE.Familiares y trabajadores de la SBH, junto con el congresista Edgard Reymundo, han exigido que se cumpla con el debido proceso y que se investigue a fondo el presunto abuso policial.

Inspectoría

Tras ver el video, el abogado penalista Ginés Barrios señaló que este exceso de confianza entre un policía y un civil durante un operativo es irregular y sugiere que podría haber un acto de favorecimiento o influencia indebida. “Lo objetivo es que este señor que es abogado es pariente de la persona que arrienda el terreno a la SBH”, afirmó Barrios.“Objetivamente, se ve que hay un exceso de confianza entre el policía y un civil, no obstante, que la policía está en operativo. No sabemos si el ciudadano es representante legal de los transportistas, pero lo que es objetivo es que es pariente de la persona que arrienda el terreno a la SBH. Subjetivamente, podríamos inferir que este exceso de confianza da lugar a los hechos brutales protagonizados por el policía, los cuales serían el resultado de un acto de favorecimiento y de directa influencia de las partes en controversia", agregó.Gines Barrios, detalló que este actuar debería ser evaluado por inspectoria de la Policía.” Lo que tendría que hacer inspectoria es preguntar en qué contexto, bajo qué circunstancias y qué condiciones han permitido que este policía y este civil interactúen y se comuniquen. Todo hace indicar que el policía se comunica con alguien y le pasa el teléfono a este señor, con quien podría comunicarse el policía en el momento en que está trabajando y es parte de un operativo. No es común este actuar en un operativo, eso obviamente nos da derecho a inferir que hay algo más que sospechoso”, finalizó.