Cientos de familias han quedado en la calle tras el sismo de 5.1 de magnitud registrado en el sector de Pumpunya, en la provincia de Chupaca. La tierra tembló dejando muerte, daños y dolor, pero también despertó una inmediata respuesta solidaria en Huancayo y otras localidades de la región.

Respuesta solidaria

Uno de los primeros grupos en llegar hasta la zona del desastre fue la Sociedad Científica Médico Estudiantil Continental (SOCIMEC), que desde la noche del sábado trasladó ayuda humanitaria junto al traumatólogo Yosmel Meza, del Hospital El Carmen. A esta labor también se sumó la Universidad Nacional del Centro del Perú con la entrega de frazadas, víveres y agua, además de instalar un centro de acopio para recibir donaciones de toda la población de Huancayo.

La Fundación Romero activó su protocolo de respuesta y distribuyó 800 kits de víveres, equivalentes a más de 11 toneladas de ayuda humanitaria.

Asimismo, el Colegio de Psicólogos del Perú anunció que 20 profesionales brindarán apoyo emocional y entregarán artículos de primera necesidad a las familias afectadas durante los próximos días.

La cantante Nataly Salazar no dudó en llegar a la zona y colaborar con su granito de arena, llevando agua, galletas y otros.

También ayuda para los animales

La ayuda también alcanzó a los animales afectados por el sismo. El albergue Ana Dog Lover viene alimentando diariamente a perros, gatos, ovejas, cuyes y ganado, mientras que la Municipalidad Distrital de Chilca y el Colegio Médico Veterinario llevaron alimento, medicinas y rescataron a varios animales heridos de debajo de los escombros.

Emtre los rescatados están las mascotas de la pareja de adultos mayores fallecida durante la emergencia. “Fiona” una burrita joven quedó huérfana, al morir su madre y sus propietarios.

Las prioridades

Los voluntarios coincidieron en que las necesidades más urgentes son la entrega de carpas para las familias que permanecen fuera de sus viviendas.

Además, hicieron un llamado para que la ayuda no se concentre únicamente en Pumpunya, sino que también llegue a localidades como Chongos Bajo, Huayucachi, Chupuro y Viques. Asimismo, señalaron que la falta de vehículos está dificultando el traslado invocaron a transportistas particulares, empresas y organizaciones a sumarse al apoyo.