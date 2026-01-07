De 83 piscinas existentes en la región Junín, solo 16 tienen aprobación sanitaria de la Dirección Ejecutiva de Saneamiento Ambiental, para su funcionamiento, informó el coordinador del equipo técnico de Salud Ambiental de la Diresa Junín, Rully Huamaní.

Entre las piscinas con autorización sanitaria vigente están “Zafiro”, del colegio particular Andino, Tinkuy E.I.R.L. manzana A y manzana B, piscina temperada Los Girasoles, piscina temperada Karibe’s, Fundo San José Parque ecológico Lodge, piscina Conafovicer, Kametsa complejo recreacional, piscina semiolímpica salesiana, piscina León de Los Girasoles, Hotel Casablanca, colegio Latino, piscina temperada recreo Misky Yaku.

Explicó que para contar con aprobación sanitaria, antes de su construcción contaban con un proyecto aprobado y revisado incluso por las municipalidades para el funcionamiento.

Es necesario, que exista limpieza y orden en todo el escenario, el manejo adecuado de residuos, contar con los vestidores, duchas operativas. Además, deben contar con los anuncios de la profundidad y temperatura de los estanques.

El sistema de recirculación de agua debe estar permanentemente operativo, muchos por el ahorro de la energía eléctrica a veces no lo encienden.

“Sin embargo, también deben contar con las autorizaciones sectoriales y municipales como la licencia de funcionamiento, el proyecto aprobado por la autoridad de salud y los documentos que son necesarios, como el control de cloro diario, con un registro que lo garantice”, recalcó el funcionario de Diresa.

Rully Huamaní, recalcó que las piscinas deben contar con un salvavidas permanente, para auxiliar a las personas que concurren a las piscinas en caso se produzca un accidente. El 8 y 9 de enero de las condiciones que deben cumplir.

El aforo en las piscinas, indica que debe haber un metro y medio por cada ocupante. En 150 metros, solo deben haber 50 personas.