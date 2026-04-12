A las 9:00 de la mañana, apenas el 51,88% de mesas de sufragio habían sido instaladas en la provincia de Huancayo, según el reporte de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Huancayo, evidenciando retrasos en el inicio pleno de la jornada electoral.

La fiscal Doris Ochoa Hilario informó que, en la institución educativa Sebastián Lorente, la instalación de mesas se realizó de manera puntual, alcanzando el total previsto, aunque en varios casos fue necesaria la participación de miembros suplentes.

Sin embargo, en otros locales como la institución educativa Nuestra Señora de Cocharcas, se registró la inasistencia de miembros de mesa titulares, lo que obligó a designar suplentes e incluso ciudadanos de la fila, a pesar de ellos apu completar la conformación.

JNE recuerda multas

En este contexto, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) recordó que los ciudadanos que no acudan a votar o incumplan su labor como miembros de mesa serán sancionados con multas económicas. Estas van desde los 27,50 hasta los 110 soles, según el nivel de pobreza del distrito, mientras que los miembros de mesa que no se presenten deberán pagar 275 soles. La entidad exhortó a la ciudadanía a cumplir con su deber cívico para evitar estas sanciones, las cuales incluso pueden generar restricciones en trámites administrativos si no son canceladas.