Son un total de 1224 policías entre oficiales y suboficiales, los que fueron designados para realizar labor de patrullaje y operativos de prevención durante las actividades de Fiestas Patrias 2026, que se programaron para la región Junín.

Según informaron de la Región Policial Junín, fueron un total de 22 comisarías ubicadas en las provincias de Chupaca, Concepción, Huancayo, Jauja, Junín y Yauli, las que destinaron agentes para el resguardo de la seguridad ciudadana de los visitantes y población local, durante las actividades culturales y cívicas de los días 28 y 29 de julio.

A las comisaría se sumarán los agentes de la unidades especializadas de Tránsito y Seguridad Vial, Escuadrón de Emergencia, Seguridad del Estado, Servicios Especiales, entre otros.

“El personal policial será desplegado en lugares turísticos, centros recreacionales, ferias, terminales terrestres, plazas, mercados, centros comerciales, establecimientos de entretenimiento y otros espacios de alta afluencia de personas, con la finalidad de prevenir hechos delictivos, mantener el orden público y brindar protección a la ciudadanía”, informaron desde la Región Policial Junín.

Reforzarán

Por su parte el gerente de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Provincial de Huancayo, coronel PNP (r) César Ramos explicó que reforzarán los patrullajes.

“Contamos con 120 serenos y continuaremos con los patrullajes integrados junto con la Policía Nacional. Hemos elaborado un plan de trabajo para reforzar la seguridad en zonas turísticas y el centro de la ciudad”, dijo.