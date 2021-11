El pasado 30 de octubre Vladimir Cerrón no acudió a la diligencia fiscal donde harían el deslacrado de las computadoras que incautaron en los locales del partido el 28 de agosto. El argumento fue que se encontraba en Huancayo y debido a las restricciones judiciales que tiene no podía salir de la ciudad. Esa no fue la primera vez que Cerrón puso pretextos a la justicia.

El 10 de setiembre, el investigado no se conectó a la audiencia judicial en el caso que le siguen por malversación de fondos. Lo hizo a través del celular de su abogado quien mostró su equipo en la pantalla. Las sospechas de una posible salida del país del líder de Perú Libre, a propósito de estas evidencias, se incrementan. ¿Por qué Cerrón no da la cara?

¿Qué se dice al respecto?

Correo conversó con un alcalde de Perú Libre cercano al líder quien prefirió mantener en reserva su identidad. Sostuvo que Cerrón hace bastante tiempo no se deja ver: “Estamos esperando que dé el visto bueno para las candidaturas, el doctor tiene que convocar al congreso del partido donde se decidirá eso”, sostuvo. El militante evitó responder si estaba enterado de una posible salida del país de Cerrón, pero dijo que no lo descartaba. “Hace tiempo que ya no me responde”, dijo.

Actualmente, la organización de Perú Libre en Junín está a cargo del coordinador regional Bladimir López. Las pintas en la Incontrastable y las 8 provincias ya se dejan ver, sin embargo, ninguna anuncia candidato. Extraoficialmente se conoce que el aún vicegobernador de Junín Fernando Orihuela postularía a la región

Volviendo a la salida de Vladimir Cerrón al extranjero, otro concejal del partido, próximo a la dirigencia, señaló hace unas semanas que tenía la certeza de que ya estaba fuera del país. “Lo que sé es que ya está fuera del Perú, el país podría ser República Dominicana”, dijo. La versión de la salida de Cerrón del país es compartida por otro dirigente provincial de Perú Libre.

En breve diálogo con Correo, Cerrón sostuvo que se encuentra dentro del país y pidió que se dejara de especular al respecto. Dio a conocer además que el Poder Judicial recién le ha dado permiso de salir de Huancayo.

DATO: En junio de este año Cerrón fue visto en Migraciones realizando trámites. No se reúne con su militancia en Junín hace mucho.

Sobre el ex gobernador pesan dos pedidos de prisión: uno de 16 años por el presunto delito de colusión en el caso del hospital El Carmen y otro de dos años por presunta malversación de fondos el caso reforestación del río Mantaro; sin embargo, es la investigación por el caso de lavado de activos a cargo de despacho del fiscal David Rojas Gómez el que a la fecha se encuentra más avanzado y representa una verdadera amenaza en contra de Cerrón. En este caso ha sido incluida toda su familia-madre y hermanos- y altos dirigentes de la cúpula de Perú Libre.

Las investigaciones fiscales en las que está incluido, sin embargo, superan el centenar y luego de la experiencia con el caso de saneamiento de La Oroya donde Cerrón fue mandado a prisión por un proyecto que no esperaba, prefiere, al parecer, estar alerta.

Con estos antecedentes y el último pedido de Cerrón de desestimar el allanamiento a los locales de Perú Libre por haber sido ejecutado dentro del plazo de 30 días que ellos tenían para presentar lo solicitado por la Fiscalía, no es extraño sospechar de una posible salida del país del fundador del partido del “lápiz”.