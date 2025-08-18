Justo. Ante un marco impresionante de espectadores que llegaron al Coloso de Ocopilla el conjunto crema vino por un triunfo, pero solo consiguió un empate y no se lavó la cara de la goleada que le aplicaron en Copa Libertadores. Sport Huancayo consiguió un punto de oro.

Universitario llegó a los 14 puntos y está a 2 unidades del líder Sporting Cristal, mientras Huancayo subió al sexto puesto con 8 puntos.

Indignación en el Sport Huancayo

El equipo crema empezó embalado y agresivo ante un Sport Huancayo replegado. Y a los 7 minutos llegó muy temprano el gol de Alex Valera de un potente remate. Recién a los 20 minutos El Rojo Matador adelanta sus líneas y se le presenta ocasiones claras de gol. A los 28 minutos dentro del área Ronal Huaccha sin marca no la agarró bien y desperdicia una ocasión de empatar.

También a los 43 minutos fuera del área Johan Madrid enfila un remate potente y casi llega, la pelota pasó rosando el palo derecho de Sebastián Britos. Casi al finalizar el primer tiempo, la hinchada local vivió la indignación cuando Hugo Ancajima le fue con una plancha encima a Josuee Herrera quien quedó tendido visiblemente afectado. Pese al reclamo de Richard Pellejero, el árbitro no cobró la jugada.

En la segunda mitad el Sport Huancayo se apodera del juego. El equipo de casa salió con todo. Tocando, atacando y seguía con dos puntas, al ingresar Marlon de Jesús jugando junto a Ronal Huaccha, generando peligro.

La mejora de Huancayo era evidente y a los 62 minutos por la banda derecha Ronal Huaccha le gana el duelo a Williams Riveros y saca un preciso centro para la cabeza de Javier Sanguinetti y convierte el gol de empate.

Malestar en la “U”

En la intensidad del partido Alex Valera anotó un segundo gol para el equipo crema a los 57 minutos, pero tras la revisión del VAR, el gol fue anulado por un offside de José Caravalí, cuyo pie estaba en posición adelantada en el momento del pase. Uno de los primeros en manifestar su incomodidad fue el volante Martín Pérez Guedes. “Yo vengo de un pueblo chiquito, de 60 mil personas donde la liga es chica pero creo que tiene mejores cámaras de las que les mostraron hoy a los árbitros para el offside”, indicó bastante incómodo.

Otro que no demoró en pronunciarse fue Álvaro Barco, director deportivo del club. “Parece que hay una consigna para bajarse a Universitario de Deportes. Todos quieren que no llegue al campeonato del Clausura porque tiene una hegemonía en los últimos años. No nos van a sacar de la pelea”, dijo.

Por último, el autor del gol, Alex Valera se mostró indignado. “Es inconcebible que el VAR anule un gol así. Ya paren la mano. Otro equipo puede ganar el Clausura, pero ganan en buena lid”, señaló.