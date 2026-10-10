Sport Huancayo consiguió un valioso triunfo en su visita al Cusco al derrotar por 1-0 a Deportivo Garcilaso, en un encuentro intenso que le permitió alcanzar los 22 puntos e igualar momentáneamente a su rival en la cima del torneo. El resultado se convirtió en una importante victoria para el conjunto huancaíno, que supo resistir la presión local y aprovechar una de sus oportunidades de gol.

El partido comenzó con un Garcilaso ofensivo, que generó varias ocasiones de peligro y estuvo cerca de abrir el marcador en más de una oportunidad. La pelota impactó hasta tres veces en los postes, mientras que varios cabezazos pusieron a prueba la defensa del equipo dirigido por Sport Huancayo y al arquero Ángel Zamudio.

El ‘Rojo Matador’, que presentó dos modificaciones obligadas en su alineación, con Jeremy Canela en lugar de Hugo Ángeles y Rick Campodónico por Piero Magallanes, resistió los ataques del cuadro cusqueño y buscó hacer daño mediante contragolpes.

A los 31 minutos llegó el golpe huancaíno. Tras un pase en profundidad de Jimmy Valoyes, el delantero ecuatoriano Daniel Porozo ingresó al área y definió ante el arquero Patrick Zubczuk para marcar el único tanto del encuentro.

Garcilaso presionó, pero falló un penal

En el segundo tiempo, el conjunto local adelantó sus líneas e insistió en busca del empate. Sin embargo, se encontró con una sólida defensa huancaína, en la que destacaron los centrales Jimmy Valoyes y Marcelo Gaona.

A los 66 minutos, Cristopher Olivares llegó a marcar para Garcilaso, pero el árbitro Jesús Cartagena anuló el tanto por posición adelantada.

La oportunidad más clara para igualar llegó a los 89 minutos, cuando el cuadro cusqueño obtuvo un penal tras una falta dentro del área contra Aldair Salazar. Kevin Sandoval asumió la responsabilidad, pero envió el balón por encima del arco y desperdició la ocasión.

El árbitro añadió varios minutos y el encuentro se prolongó hasta los 101 minutos, cuando finalmente se confirmó el triunfo de Sport Huancayo por 1-0.

Con este resultado, el equipo huancaíno suma 22 puntos y alcanza momentáneamente a Deportivo Garcilaso en la primera posición de la clausura, a la espera de los demás encuentros.