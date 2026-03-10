Tras la denuncia de la ONG “Una misión de vida”, sobre el nulo abastecimiento de insulina para tratar la Diabetes tipo 1, en el hospital Ramiro Prialé de EsSalud informaron que cuentan con un stock reducido del medicamento para los pacientes diabéticos.

Mientras que, en los hospitales del Minsa, todavía cuentan con el medicamento para los pacientes y, en paralelo, las unidades ejecutoras como los hospitales y redes de salud, desde febrero ya cuentan con recursos para realizar las compras respectivas.

Cabe mencionar que a nivel nacional existe un desabastecimiento de la insulina, que fue denunciado por pacientes y sociedades. El Ministerio de Salud (Minsa) activó la compra urgente de 47 000 unidades de insulina NPH para garantizar la continuidad del tratamiento de más de 33 000 pacientes con diabetes en todo el Perú, según comunicado oficial del 8 de marzo de 2026.

Compras urgentes

En Huancayo, la jefe de medicamentos, insumos y drogas de la Diresa Junín, María Carhuallanqui, manifestó que en vista que hace un mes llegó el presupuesto a las Unidades Ejecutoras, ellas tienen que encargarse de la compra de medicamentos, que están por terminarse. Además con dos meses de anterioridad, ya se tiene que evaluar qué fármacos faltan. Aunque la compra de insulina se hace en procesos a nivel nacional.

“Cada hospital tiene diferentes realidades y el personal tiene que evaluar qué es lo que falta con antelación para los pacientes”, mencionó.

En el comunicado, mencionan que se iniciaron gestiones regulatorias excepcionales bajo la Ley N° 29459 para facilitar el ingreso de nuevos lotes y mantener relaciones con laboratorios alternos, mitigando la suspensión de proveedores.

El Gobierno impulsará una compra corporativa centralizada vía Cenares y EsSalud, mejorando la proyección de demanda para fortalecer el abastecimiento en 2026. Con prioridad en diabetes tipo 1, se prepara una compra de emergencia de insulinas análogas articulada con registros del SIS.

En el hospital Carrión, la coordinadora del Área de Enfermedades No Transmisibles, Mirtha Aquino informó que solo en 2025 se atienden más de 500 nuevos casos, cifra mayor a los 450 del año pasado, lo que representa un crecimiento anual del 10% al 15%”, refirió la especialista.

Actualmente, el Carrión maneja 1,500 pacientes continuadores. Entre el 75% al 80% tienen diabetes tipo 2, por malos hábitos alimenticios y sedentarismo.