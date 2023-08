El dictamen que recomienda la eliminación de los cargos de prefectos y subprefectos aún está pendiente de debate en el pleno del Congreso. Sin embargo, el pasado 18 de julio, la Dirección General de Gobierno Interior designó a 37 nuevas autoridades al interior del país. El recién designado subprefecto de Huancayo Omar Venero Arango se pronunció al respecto y rechazó esta iniciativa de Fuerza Popular.

“Me parece algo que no va de acuerdo a la realidad. Nosotros debemos estar en contacto con la población para llevar sus demandas al poder ejecutivo, es la principal función que debemos de hacer, comunicarle en base a lo que se está dando en la sociedad, pues es indispensable para que puedan actuar. Dejar fuera a los prefectos y subprefectos es algo desatinado”, sostuvo.

El abogado es hijo del conocido notario de Huancayo, Ronald Venero Bocángel; sin embargo, señaló que su designación fue luego de que postulara al cargo y evaluaran su currículum: “Yo postulé para el cargo y me designaron en base a mi currículum. Yo ya he terminado de cursar mis estudios de maestría en derecho notarial y registral y también en la universidad ESAN en Finanzas y Derecho Corporativo. He terminado los estudios pero no tengo los grados. También tengo una especialización en Derecho Europeo, pero con toda esa información quiero decirles que quiero tener participación en la actividad pública para trabajar para Huancayo”, dijo.

Finalmente, explicó que recién el 26 de julio asumió el cargo por lo que le tocaron los días feriados. En los siguientes días se pondrá al corriente de todo: “Me estoy encontrando con un tema de documentos, garantías, y todos los asuntos que corresponden a la subprefectura y me estoy reuniendo con mis subprefectos distritales para poder desarrollar algunos temas”, afirmó.