Los testigos lo sindicaban como uno de los presuntos asesinos de tres comuneros de Curimarca. Ayer, a las 5:20 de la mañana, policías de la Unidad de Requisitorias de Huancayo, capturaron a Ever Mauricio Aylas Bernabé (28), en el momento que salió al baño.

Ever quien estaba oculto en la casa de un familiar fue rodeado por los agentes en el barrio Paltay del centro poblado San Juan de Uchubamba. “Yo no los maté, me acusan sin pruebas”, dijo a los agentes que lo enamorrocaron para trasladarlo a Huancayo.

En la Incontrastable, frente al local policial de la Divincri lo esperaran los familiares de los tres baleados, exigiendo justicia. “Cadena perpetua para el asesino, justicia, los mató sin piedad”, gritaban los deudos sollozando.

Según las investigaciones Ever, sería el responsable de la muerte de Raúl Felipe Inga (49), quien dejó tres hijos huérfanos; Raúl Baldeón Baldeón (49), padre de 7 hijos y Santiago Inga Inga (54), comuneros de Curimarca quienes fueron atacados con arma de fuego, el 31 de enero del 2021 por problemas limítrofes entre los pobladores de Curimarca y Uchubamba.

La captura de Ever Aylas se dio porque tenía una requisitoria vigente por el delito de homicidio calificado y robo agravado, dispuesta por el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Jauja, por el caso de las muertes en el paraje La Rinconada. Iliana Felipe y Alaín Baldeón junto a los familiares de las tres víctimas llegaron a la Divincri a reclamar justicia.