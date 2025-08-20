Tenían puestas las camisetas del club Universitario de Deportes, pero, no era para alentar al equipo crema, sino para cometer fechorías. Esta vez, los primos no pudieron celebrar su fechoría, tras desvalijar a un peatón a golpes fueron atrapados por policías de la comisaría de Chilca.

Fue la madrugada de ayer que en la Calle Real y la Av. Leoncio Prado, que atraparon a Raúl Pacheco Villanueva (37) y a su primo Mijael Pacheco García (18). Según la denuncia, los detenidos interceptaron a Jhon C.C. (21), quien se dirigía a su vivienda. Lo redujeron y golpearon con salvajismo para arrebatarle su celular.

Al ser alertados, los agentes lograron capturar a los sospechosos que fueron reconocidos por el agraviado. Ambos llevaban las camisetas de su equipo favorito para cometer ilícitos. Para la Policía, los detenidos formarían parte de una banda que comete actos delictivos en la modalidad de arrebato, por lo que quedaron detenidos por robo agravado.

En enero del 2023, Raúl Pacheco Villanueva (34) fue detenido por efectivos de la Divincri, junto a otras tres personas, implicado en la muerte del dirigente Jimmy Lovera quien fue hallado dentro de un costal en el río Chanchas.

Mientras que Mijael fue atrapado hasta en tres ocasiones por hurtar en las calles. Los dos detenidos cayeron junto a otras 54 personas por diversos delitos en Junín. Asimismo, policías aprehendieron a 14 personas con requisitoria vigente, 14 conductores por el delito de peligro común (conducir en estado de ebriedad) y se ha recuperado 19 celulares sustraídos.