En Facebook, Christiam Cruz Eusebio, natural de La Oroya, confesó el feminicidio de su expareja, Laura Huere Guerra (31): “Estaba muy dolido, muy humillado, que me perdone su familia”. Pese a admitir el crimen y tener orden de detención preliminar, el agresor huyó en bicicleta y estuvo prófugo varias semanas hasta su reciente captura en Pasco.

El ataque ocurrió en Ate - Lima, cuando la estudiante de Administración salió en pijama a devolverle una computadora a Cruz, quien la acosaba de forma constante. Según algunos reportajes, ambos mantuvieron una relación sentimental pero este se negaba a ponerle fin a dicho capítulo.

El 3 de julio, al retornar, fue interceptada y degollada en la vía pública. Un testigo intentó defenderla lanzando una piedra al atacante, pero no logró evitar el deceso.

La hermana de la víctima descubrió un comprobante de Tottus a nombre de Leonardo Quispe Flores por la compra presencial de una laptop de 3999 soles vinculada al caso, además de una misteriosa llamada de un sujeto apodado “Junior”.

La captura

Ayer, el general PNP Luis Pacheco Cornejo, confirmó que Christiam Cruz Eusebio fue capturado en el distrito de Yanacancha provincia de Pasco. Los agentes vieron la herida que tenía en las manos, la que se habría hecho el día del ataque, al interrogarlo, Cruz Eusebio confesó ser autor del crimen por lo que fue detenido.