Ronald J. V. (34) expolicía, Rush T. V. (26), Jaret M. C. (27), Diego C. R. (27) y Brayan C. B. (25), recibieron prisión preventiva de trece meses por los presuntos delitos de tráfico ilícito de drogas y arranche de droga. El pedido fue dado por la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas.

El fiscal Zenón Vásquez sustentó que los sujetos compraban armas con licencias, para luego ser empleadas en tráfico ilícito de drogas y arranche de droga; tres de los investigados poseen licencias para portar armas.

Los investigados fueron detenidos en la comunidad nativa Santa Clara en Pangoa, el 24 de marzo 2026. En su poder se hallaron los armamentos, uniformes policiales, gorra de sinchis, chalecos antibalas, visor nocturno; elementos incompatibles con las labores de caza que decían estar realizando.

Y el 28 de marzo (4 días después) se halló armas adicionales similares a las decomisadas, además de armas con series erradicadas, etc.

La fiscalía presentó el registro de comunicaciones donde se constató (mensajes, llamadas telefónicas y chats) el mal proceder de la banda.