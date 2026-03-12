El jefe de la Región Policial Junín, César Calero Cisneros, fue suspendido temporalmente de sus funciones luego de difundirse un video en el que se le observa golpeando la visera del casco de un suboficial durante el control de una protesta frente al Gobierno Regional de Junín.

El incidente ocurrió cuando el general intentaba imponer orden en medio del operativo, mientras varios agentes rodeaban a una de las pobladoras que participaba en la manifestación. En ese contexto, el oficial se acercó a un suboficial y golpeó la visera de su casco para llamar su atención.

Tras la difusión de las imágenes, Calero Cisneros explicó que no tuvo la intención de agredir al suboficial de segunda Wilder Orellana Montalvo. Según indicó, el gesto fue para que el agente lo escuchara en medio del ruido y la confusión generados durante la intervención.

“Si de alguna manera se sintió ofendido, le pido disculpas públicas”, manifestó el general, al señalar que el suboficial no respondía a sus indicaciones debido al casco y al tumulto generado durante la protesta.

Mientras se desarrollan las investigaciones, la jefatura de la Policía Nacional del Perú en Junín quedará de manera provisional a cargo del coronel Carlos Alberto Aguilar Díaz, jefe de la División de Orden y Seguridad de Chanchamayo.